OM-Atalanta : De Zerbi furieux, un 2e pénalty oublié !

Roberto De Zerbi était rouge de colère suite au revers de l’OM face à l’Atalanta Bergame (0-1). Certes, la main d’Ederson a été la goutte d’eau de trop. Mais un autre penalty non sifflé renforce son mécontentement.

De Zerbi crie au scandale, l’OM lésé par au moins deux décisions arbitrales

La colère ne baisse pas du côté de l’Olympique de Marseille. La défaite subie face à l’Atalanta (1-0) passe difficilement auprès de Roberto De Zerbi et ses hommes. Les Olympiens contestent surtout certaines décisions de l’arbitre, M. José Maria Sanchez Martinez.

Le point de friction concerne bien évidemment la main non sifflée d’Ederson en toute fin de match. De Zerbi a vivement protesté contre cette décision, en brandissant sa tablette au bord du terrain. Il a été sanctionné d’un carton jaune pour ce geste de contestation.

L’arbitre espagnol n’a pas même consulté la VAR pour valider le but bergamasque. L’ancien arbitre Saïd Ennjimi estime que M. Martinez a sans doute considéré le mouvement du bras d’Ederson comme une « conséquence naturelle » du mouvement du corps. Cela ne méritait donc pas d’être sanctionné à ses yeux.

Un deuxième litige impliquant Honest Ahanor

Cette explication est plus ou moins difficile à accepter pour l’OM. Surtout qu’une deuxième situation litigieuse s’est produite plus tôt dans le match. Sur une frappe de Matt O’Riley, le défenseur bergamasque Honest Ahanor a stoppé le ballon du bras (63e). Le verdict est sans appel pour Saïd Ennjimi. Celui-ci estime que cette faute de main aurait dû être sifflée.

« Il fait un mouvement (vers le ballon) et on aurait pu aussi largement siffler un penalty », indique-t-il à L’Equipe. Cette position est corroborée par Samir Nasri sur Canal+. L’ancien Marseillais explique que cette erreur est « encore plus flagrante » que celle d’Ederson.

Sauf que l’arbitre du match en a décidé autrement. Ses omissions ne font qu’amplifier le sentiment d’injustice chez Roberto De Zerbi et ses joueurs. Ceux-ci devront vite se ressaisir en vue d’une possible qualification en LDC. Cette mission sera difficile, mais pas impossible.

