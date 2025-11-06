Catastrophe à l’OM : Une absence tourne au désastre !

Ce mercredi soir, l’OM a été battu à domicile par l’Atalanta Bergame (1-0). Un revers qu’Éric Di Meco attribue à une absence de taille au milieu de terrain.

Di Meco dénonce un déséquilibre profond à l’OM

L’Olympique de Marseille traverse une période préoccupante. Et le scandale autour de la défaite contre Atalanta Bergame ne doit pas masquer la gravité. Les hommes de Roberto De Zerbi ont livré une prestation décevante mercredi soir. Ils concèdent trois défaites sur les cinq derniers matchs.

De plus, l’OM ne compte que trois points après quatre journées de Ligue des Champions. Ce bilan est indigne des ambitions européennes du club. Et au milieu de ce désastre sportif, une absence se fait ressentir : celle d’Adrien Rabiot. Ayant rejoint l’AC Milan cet été, suite à une altercation avec Jonathan Rowe, l’international français manque cruellement à l’OM. C’est du moins l’analyse faite par Éric Di Meco.

À voir

ASSE : Proche du limogeage, Horneland fait une annonce forte

Lire aussi : OM : Scandale après Atalanta, un complot dévoilé !

Il faut reconnaitre que l’entrejeu de l’OM manquait de puissance et qualité technique face à l’Atalanta Bergame. L’ancien Marseillais, devenu consultant sportif, en déduit que l’absence d’Adrien Rabiot n’a pas été compensée par les nouvelles recrues. « Si tu veux sortir des poules, s’il y avait un joueur à garder c’est celui-là, » a-t-il martelé sur RMC.

Adrien Rabiot, une énorme perte pour l’Olympique de Marseille

Éric Di Meco va plus loin dans son analyse, expliquant la perte d’un élément du calibre de Rabiot est « énorme ». Elle rappelle que l’Olympique de Marseille n’est pas un « grand d’Europe ». Ce déséquilibre milieu de terrain aurait pu être évité en le conservant, quel qu’en soit le coût contractuel.

Quoi qu’il en soit, il est impossible de refaire le passé. L’OM doit vite se ressaisir. Roberto De Zerbi devra trouver la solution pour remettre son équipe sur les rails. Les premiers éléments de réponse seront connus lors du prochain match contre Brest.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Mercato OM : Robinio Vaz discute avec une nouvelle équipe

À voir

PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Ibrahim Mbaye

OM-Atalanta : De Zerbi furieux, un 2e pénalty oublié !

OM-Atalanta : Voici la raison derrière la main non sifflée !