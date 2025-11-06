PSG : Al-Khelaïfi signe un contrat inédit pour le Paris SG !

Ce jeudi matin, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la signature d’un partenariat majeur pour le PSG avec une entreprise, qui est une référence en France dans son domaine.

PSG : Al-Khelaïfi signe avec le leader français de la gastronomie

Le Paris Saint-Germain et le Groupe Potel et Chabot, référence française historique en gastronomie événementielle, sont heureux d’annoncer un partenariat pour les trois prochaines saisons, jusqu’en 2028. Cette collaboration illustre la volonté commune de deux institutions d’associer excellence, créativité et passion au service d’expériences uniques pour les clients hospitalités du Club au Parc des Princes et au Campus PSG.

Lisez aussi : Mercato : Nasser Al-Khelaïfi dévoile le vrai prix du PSG !

À voir

Mercato OM : Robinio Vaz discute avec une nouvelle équipe

Pour continuer à faire rayonner son image à travers le monde, le PSG tente d’attirer de grands groupes pour des partenariats. Et ce jeudi, le club de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé une signature avec un groupe bien connu en France.

« Le Paris Saint-Germain et le Groupe Potel et Chabot, référence française historique en gastronomie événementielle, sont heureux d’annoncer un partenariat pour les trois prochaines saisons, jusqu’en 2028. Cette collaboration illustre la volonté commune de deux institutions d’associer excellence, créativité et passion au service d’expériences uniques pour les clients hospitalités du Club au Parc des Princes et au Campus PSG », écrit le PSG sur son site officiel.

Richard Heaselgrave, le Chief Revenue Officer du PSG, n’a pas caché sa satisfaction pour cette signature. « Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe Potel et Chabot parmi les partenaires du Paris Saint-Germain. Symbole d’excellence et de raffinement, le groupe incarne un savoir-faire et une conception de l’art de vivre à la française que nous souhaitons partager avec les visiteurs au Parc des Princes », a confié le dirigeant du Paris Saint-Germain.

Lire aussi sur le PSG :

FLASH INFO: Nasser Al-Khelaïfi dévoile son successeur au PSG

À voir

ASSE : La recrue Duffus implore la patience des supporters

Mercato PSG : Al-Khelaïfi lâche une bombe pour Lamine Yamal

Mercato PSG : 150M€, Al-Khelaïfi rit au nez du Real Madrid !