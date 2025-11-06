Mercato OM : Robinio Vaz discute avec une nouvelle équipe

La montée en puissance de Robinio Vaz à l’OM déclenche des négociations inattendues. En plus de l’intérêt du Real Madrid, le jeune attaquant fait l’objet de discussions avec le Sénégal.

OM : Robinio Vaz, des discussions confirmées avec le Sénégal

Robinio Vaz est sans conteste la révélation de l’OM cette saison. Roberto De Zerbi compte pleinement sur lui. Au point où l’entraîneur de l’OM ne recrute pas de joker médical pour remplacer un Amine Gouiri blessé.

Le technicien italien préfère miser sur l’explosivité et la maturité précoce de son jeune avant-centre. Sa progression fulgurante à l’OM – 4 buts et 2 passes décisives en 10 apparitions – dépasse largement les frontières de l’Hexagone. Le Real Madrid est même cité parmi ses sérieux prétendants.

À voir

OL : Fonseca prêt pour le défi face au Betis à Séville

Lire aussi : Mercato OM : Le Real Madrid connait le prix de Robinio Vaz

Ses performances ont aussi alerté une délégation étrangère : l’équipe nationale du Sénégal. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, a lui-même confirmé des discussions avec l’entourage de Robinio Vaz. « Je suis parti le regarder à Marseille effectivement. C’est un jeune joueur qui a du potentiel. Je me suis rapproché de sa famille, les discussions se poursuivent », a-t-il déclaré devant la presse.

Aucun choix définitif pour sa sélection

Robinio Vaz n’a pas encore tranché. Le prodige de l’OM a déjà porté le maillot de l’équipe de France U19 à plusieurs reprises. Et il conserve la possibilité de changer de sélection nationale. Il faudra patienter avant de connaitre quel sera le choix final pour son avenir international.

En attendant, Robinio Vaz poursuit son ascension à l’OM. Battus par l’Atalanta Bergame (1-0) en Ligue des champions, les Phocéens devront vite se ressaisir. Ils devront battre Newcastle le 25 novembre prochain pour espérer se qualifier dans cette compétition européenne.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

OM : Énorme clash entre De Zerbi et Egan-Riley

À voir

Stade Rennais : Coups durs pour Habib Beye !

Tension OM : Rulli met le feu, la guerre est déclarée !

OM-Atalanta : De Zerbi furieux, un 2e pénalty oublié !