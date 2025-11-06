PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Ibrahim Mbaye

L’ailier du PSG, Ibrahim Mbaye a pris sa décision concernant son avenir en Sélection. Il va représenter le Sénégal.

PSG : Ibrahim Mbaye choisit le Sénégal

Ibrahim Mbaye a tranché pour son avenir. Le jeune crack du PSG a décidé de porter les couleurs du Sénégal. La Fédération sénégalaise l’a retenu pour le prochain rassemblement international. C’est sa première convocation. Il disputera les prochains matchs des Lions de la Terenga. Cette saison, le Parisien a déjà disputé 13 matches avec l’ogre parisien. Il a été titulaire à 6 reprises. Son profil et ses performances ont convaincu le sélectionneur Pape Thiaw, qui lui offre une première chance avec les A.

Ibrahim Mbaye a tourné le dos aux Bleus pour prendre la direction du Sénégal. Il s’est notamment révélé sous les ordres de Luis Enrique au Paris SG. Le Sénégalais a profité des absences de certains cadres pour glaner un peu de temps de jeu et montrer son potentiel.

Son baptême international aura lieu en novembre, face au Brésil le 15 et au Kenya le 18. Dans cette nouvelle aventure, il retrouvera Mamadou Sarr, défenseur du RC Strasbourg, lui aussi ancien espoir tricolore. Ibrahim Mbaye a les atouts nécessaires pour s’imposer en équipe du Sénégal.

