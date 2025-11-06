OM-Atalanta : Voici la raison derrière la main non sifflée !

La défaite de l’OM face à l’Atalanta (0-1) est marquée par une vive controverse : la main non sifflée d‘Éderson. Mais une analyse technique justifie le choix de l’arbitre.

L’OM crie à la faute, la justification de l’arbitre tombe

Grosse désillusion pour l’OM en Ligue des champions ! Ce mercredi soir, les Olympiens ont été battus à domicile (1-0) par l’Atalanta Bergame. Ce résultat est surtout marqué par une décision arbitrale controversée. L’action litigieuse a lieu en toute fin de partie.

Le Bergamasque Éderson manque son contrôle du pied et le ballon touche sa main droite dans la surface. Ce penalty n’est pas sifflé, et l’Atalanta marque le but de la victoire dans la foulée. C’en est trop pour Roberto De Zerbi et ses troupes qui contestent cette décision.

Ceux-ci estiment qu’il s’agit d’une main évidente, surtout que Pierre-Emerick Aubameyang était prêt à exploiter l’erreur. Mais l’arbitre de la rencontre, José Maria Sanchez Martinez, valide le but sans consulter la VAR. Cette décision passe difficilement auprès des Olympiens qui se posent encore la question suivante : pourquoi la main évidente d’Ederson n’a-t-elle pas été sifflée ?

Un jugement basé sur le caractère naturel du mouvement

La raison derrière ce choix réside dans l’interprétation de la règle 12 de l’IFAB. Celle-ci sanctionne les mains qui augmentent artificiellement la surface du corps, à moins que cette position ne soit une conséquence naturelle et justifiable du mouvement.

Pour l’ancien arbitre Saïd Ennjimi, c’est cette dernière interprétation qui a prévalu. « L’arbitre a considéré que cette augmentation était naturelle », a-t-il expliqué à L’Equipe. En d’autres termes, l’officiel espagnol a estimé que la position du bras d’Éderson était la conséquence naturelle de son mouvement.

Cette nuance contredit les accusations des Marseillais. Malgré cette grille de lecture, la décision rest difficile à accepter. La colère est encore vive à l’OM, qui se rapproche d’une élimination en partie à cause d’une interprétation mitigée du corps arbitral.

