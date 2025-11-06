OM : Scandale après Atalanta, un complot dévoilé !

La frustration est grande à l’OM. Suite à la défaite contre l’Atalanta (0-1), Roberto De Zerbi a contesté certaines décisions arbitrales. Il dénonce même un complot visant son équipe.

OM : La coupe est pleine, De Zerbi dénonce un traitement inéquitable en LDC

L’Olympique de Marseille est en rage ! Sa défaite (0-1) contre l’Atalanta Bergame mercredi soir en Ligue des champions est marquée par de vives contestations. Au coup de sifflet final, l’OM a violemment exprimé son mécontentement. Le club phocéen a dénoncé une forme de complot ou du moins un traitement arbitral inéquitable.

Le point de friction est survenu dans le temps additionnel : une main évidente d’Ederson dans sa surface non sifflée. Dans la foulée, l’Atalanta a ouvert le score par l’intermédiaire de Samardzic. L’OM proteste alors vivement contre cette décision. Mais l’arbitre, José Maria Sanchez, maintient sa décision. Il refuse même d’aller consulter la VAR, ce qui a déclenché une colère noire au Vélodrome.

Roberto De Zerbi a tenté d’interpeller l’arbitre en brandissant les preuves sur sa tablette. L’entraîneur de l’OM a écopé d’un carton jaune pour ce geste. Il a cependant maintenu sa ligne en conférence de presse. L’Italien a rappelé d’autres épisodes litigieux, suggérant que son équipe est victime d’une iniquité arbitrale en C1. « L’action est pareille qu’à Madrid, mais les règles sont différentes à Madrid qu’à Marseille », a-t-il pesté.

L’Olympique de Marseille victime d’un « vol »

Le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, a lui-aussi exprimé son agacement. Le dirigeant marseillais qualifie cette décision de « vol » pur et simple. Il a déploré le manque de respect des arbitres. « Ils ne te regardent pas quand on demande des explications, ils sont arrogants ».

Le Marocain est choqué qu’un arbitre refuse d’aller se faire sa propre opinion sur une telle situation. Ce sentiment d’injustice est partagé par l’ensemble du Vélodrome. Les Olympiens se retrouvent dans une situation critique. Ils devront aller chercher des victoires face à des adversaires redoutables, comme Newcastle et Liverpool, pour espérer se qualifier.

