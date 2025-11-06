FC Nantes : Grosse inquiétude avant le Havre AC !

Il y a d’incertitude au FC Nantes concernant le retour du gardien de but, Anthony Lopes contre le Havre AC en Ligue 1. Le coach nantais, Luis Castro va trancher pour son remplaçant dans les prochains jours.

FC Nantes : Coup dur avant le Havre !

Le FC Nantes se déplace en Normandie pour affronter le Havre AC de Didier Digard. C’est un choc de la 12e journée en deux équipes en difficultés. Les Canaris veulent ramener les trois points à la maison, mais les nouvelles de l’infirmerie ne sont pas bonnes. Le FC Nantes retient son souffle pour un cadre. Touché à la crête iliaque en fin de match contre Metz, Anthony Lopes n’a pas pu s’entraîner pendant la semaine.

Tout indique qu’il sera forfait pour le déplacement au Havre. « Il ne s’est pas entraîné avec nous de la semaine. Il a pris un gros coup, ça a gonflé. Le service médical a fait le maximum pour qu’il soit prêt pour le match mais je pense que c’est assez clair. », a déclaré Luis Castro.

À voir

PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Ibrahim Mbaye

Lire aussi : FC Nantes : La tension monte, Luis Castro bientôt viré ?

Une tuile de plus, puisque Francis Coquelin et Johan Lepenant sont déjà forfaits. Mayckel Lahdo et Hong, eux, reprennent tout juste l’entraînement. Mais leur retour à 100 % n’est pas pour tout de suite. En l’absence d’Anthony Lopes, le coach nantais doit choisir l’un des remplaçants. Patrik Carlgren semble le remplaçant naturel, mais Alexis Mirbach pourrait aussi avoir sa chance.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : le SRFC traque un super crack du FCN !

FC Nantes : Luis Castro tremble avant le Paris FC !

À voir

Catastrophe à l’OM : Une absence tourne au désastre !

FC Nantes : Coups durs pour Luis Castro !