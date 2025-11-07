Stade Rennais : Nouvelle officielle pour Beye et le SRFC

Habib Beye et le Stade Rennais tiennent déjà leur premier rendez-vous majeur de 2026. La date du derby face au FC Lorient vient d’être officialisée.

Le derby est fixé : Stade Rennais – FC Lorient, acte décisif

La Ligue de football professionnel a tranché et la nouvelle est tombée ce jeudi. La 19e journée de Ligue 1 se jouera du 23 au 25 janvier 2026 et le derby Stade Rennais – FC Lorient est programmé le samedi 24 janvier à 17 h, au Roazhon Park, en direct sur beIN SPORTS 1. Pour Habib Beye, sous pression ces dernières semaines, ce sera un nouveau test à réussir devant un public exigeant.

Et il faudra faire preuve de caractère : Lorient est devenu la bête noire de Rennes. Les Merlus restent sur cinq victoires consécutives, dont un cruel 4-0 infligé en août dernier. Autant dire que l’enjeu dépasse largement les trois points : c’est une question d’honneur, et Beye le sait déjà.

Un marathon avant le choc

Et le calendrier n’a rien d’un tapis rouge pour le technicien sénégalais. Après la trêve de novembre, le SRFC enchaînera : Monaco, Metz, PSG, Brest, Lille, puis Le Havre avant le derby. Un parcours chargé, digne d’un stage commando pour un coach qui n’a jamais eu peur des défis. Entre-temps, le club breton entrera aussi en lice en Coupe de France le week-end des 20 et 21 décembre.

