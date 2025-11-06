Mercato : Duel entre LOSC – SRFC pour un crack du FC Nantes

À l’approche du mercato hivernal, les différents états majors des clubs de Ligue 1 affûtent déjà leurs armes pour renforcer leurs équipes respectives. Le LOSC et le SRFC seraient ainsi à la lutte pour un crack du FC Nantes.

Mercato : Une révélation du FC Nantes affole la Ligue 1

Le mercato hivernal s’annonce déjà mouvementé du côté du FC Nantes. Luis Castro ayant sous ses ordres un jeune milieu de terrain qui fait rêver plusieurs cadors du championnat français. Révélation de la saison dernière chez les Canaris, Louis Leroux confirme ses qualités au cours de cet exercice 2025-2026 sous le maillot nantais.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain de 22 ans fait partie de la nouvelle vague des Canaris. Mais l’aventure à la Beaujoire pourrait être de courte durée, puisque le joueur attire l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1 plus ambitieux. En effet, selon les informations de Média Foot, Louis Leroux serait sur les tablettes du LOSC et du Stade Rennais en vue du prochain mercato hivernal.

Auteur de 1 but et 1 passe décisive en 11 matches de Ligue 1 cette saison, l’international français des moins de 21 ans a bien réussi son intégration et témoigne d’une grande polyvalence, notamment en défense pour dépanner. Ses performances sous les ordres de Luis Castro ont notamment attiré l’attention des recruteurs lillois et rennais.

Le FC Nantes a réussi à conserver son joyau l’été dernier, mais l’équation pourrait s’avérer difficile cet hiver vu la qualité des prétendants du natif de Le Longeron. Par conséquent, le président Waldemar Kita se retrouve face au dilemme de retenir Leroux ou saisir une opportunité financière.

Transfermarkt estime actuellement la valeur de Leroux à 9 millions d’euros, un montant susceptible d’augmenter au vu de la concurrence entre les clubs intéressés. La régularité et la progression du joueur constituent des atouts majeurs sur le marché des transferts.

Dans ce contexte, le président du FC Nantes n’exclut pas un départ de son jeune talent, mais fixe la barre à plus de 10 millions d’euros pour toute négociation. Cette exigence, supérieure à l’estimation actuelle, vise à protéger les intérêts du club et à tirer profit de la rivalité entre le SRFC et le LOSC. Mais également de l’AS Monaco qui pointerait aussi son nez pour Louis Leroux. Affaire à suivre…

