Stade Rennais : Coups durs pour Habib Beye !

Le tacticien du Stade Rennais, Habib Beye déplore deux forfaits avant le choc face au Paris FC en Ligue 1.

Stade Rennais : Deux absences face au Paris FC !

Le choc entre le Paris FC et le Stade Rennais ouvre la 12e journée de Ligue 1. Le PFC, promu en Ligue 1 cette saison, surprend. On le retrouve 11e au classement. Rennes, de son côté, retrouve sa forme. Habib Beye, sous pression il y a encore peu, a vu la tempête s’éloigner après la démonstration contre Strasbourg (4-1). Un match référence, porté par un triplé d’Estéban Lepaul, qui a rendu le sourire au groupe et replacé le club breton à la 10e place.

Lire aussi : Stade Rennais : Une nouvelle fraîche tombe pour Habib Beye !

À voir

Tension OM : Rulli met le feu, la guerre est déclarée !

Mais ce déplacement à Paris s’annonce piégeux. Le tacticien du club breton, Habib Beye devra composer sans certains éléments du groupe. Abdelhamid Aït Boudlal manquera à l’appel, suspendu. Nordi Mukiele, lui, est forfait, à cause des pépins physiques. Deux absences qui compliquent un peu les plans de Beye.

Heureusement, l’attaque rennaise évolue plein gaz. Mousa Tamari a retrouvé de la percussion et de la justesse, décisif sur les deux dernières journées. Et Lepaul, intenable, continue d’affoler les défenses : huit buts déjà, dont un triplé retentissant face à Strasbourg.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare un joli coup au PSG

Mercato Stade Rennais : Deux renforts arrivent !

À voir

OL : Fonseca prêt pour le défi face au Betis à Séville

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul sur le départ ?