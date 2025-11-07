Mercato : Le PSG défie le Real et City pour un crack mondial

Fidèle à sa réputation de dénicheur de grands talents prometteurs, Luis Campos pourrait passer à l’offensive pour un crack allemand dans les mois à venir. Mais le PSG devra s’attendre à une rude concurrence dans ce dossier, le Real Madrid et Manchester City étant également sur ce coup.

Depuis ces trois dernières années et l’avènement de Luis Enrique sur le banc, le Paris Saint-Germain a fait un virage à 360° dans sa politique de recrutement. Jadis porté sur la signature de stars confirmées, le club de la capitale attire désormais de jeunes talents à fort potentiel. Ainsi, après Joao Neves, Désiré Doué, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, le PSG va continuer de scruter le marché des jeunes pépites.

Dans cette optique, Luis Campos serait notamment sur les traces de Kennet Eichhorn. En effet, selon les informations de Sport Bild, le conseiller sportif du Paris SG surveillerait avec attention les performances du milieu de terrain du Hertha Berlin. Le joueur de 16 ans a déjà disputé huit matches en deuxième division allemande cette saison et réalise de très bonnes prestations pour un joueur de son âge.

Tout logiquement, cette précocité et son talent attirent déjà des convoitises. Ce qui laisse entrevoir une belle bataille dans ce dossier, puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich seraient aussi sur le coup pour recruter Kennet Eichhorn.

Après avoir signé son premier contrat professionnel l’été dernier, l’international allemand des moins de 17 ans possède une clause libératoire fixée à 20 millions d’euros. Un montant abordable qui devrait faire de Kennet Eichhorn l’un des tubes des prochains mois. Affaire à suivre…

