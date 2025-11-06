Mercato PSG : Luis Campos dégote un phénomène à 20 M€

La direction du PSG fonce sur un super crack en Allemagne en vue du prochain mercato hivernal. Des cadors européens jouent les trouble-fêtes.

PSG : Un prodige allemand proche de signer ?

Le PSG met les bouchées doubles pour renforcer l’équipe de Luis Enrique lors du prochain mercato hivernal. De nouvelles pépites viendront apporter du sang neuf à l’ogre parisien. Cette fois, les regards se tournent vers l’Allemagne. Le club parisien est prêt à débourser 20 millions d’euros pour s’offrir un joyau de la Bundesliga 2.

Son nom circule depuis plusieurs semaines dans les bureaux du Camp des Loges : Kennet Eichhorn. Âgé de 16 ans, formé au Hertha Berlin, le milieu défensif est en pleine forme. Il a déjà disputé 9 matches cette saison. Eichhorn enchaîne les performances solides et avance à pas rapides vers le haut niveau. Ce qui a d’ailleurs poussé ses dirigeants à le blinder. Il a paraphé son premier contrat professionnel avec le club berlinois en juillet dernier.

Mais à Berlin, on sait que son avenir s’écrira bientôt ailleurs. D’après Sport Bild, le PSG mène la course devant plusieurs géants européens. Leipzig, Francfort, le Bayern et Leverkusen surveillent aussi le dossier. Et la liste ne s’arrête pas là : le Real Madrid, le Barça, Liverpool et Manchester United ont également coché son nom. Reste la décision finale du joueur lui-même. Selon la presse allemande, Eichhorn pencherait pour le PSG, qui envisage de boucler le transfert dès cet hiver.

