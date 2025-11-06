Mercato PSG : Coup de froid pour un crack français !

Annoncé sur la short-list du PSG pour le prochain mercato estival, un international français se dirige vers la Liga.

Mercato PSG : Upamecano file vers Madrid, Paris refroidi

Le Real Madrid va asséner un nouveau coup au PSG. Ces deux cadors européens auraient coché le nom du roc français Dayot Upamecano pour le prochain mercato estival. L’international tricolore aurait fait son choix. En fin de contrat avec le Bayern Munich le 30 juin prochain, le défenseur français ne devrait pas poser ses valises au Parc des Princes.

Le club parisien espérait profiter de son départ libre pour renforcer sa défense. Un international tricolore, solide et expérimenté : le profil idéal. Mais les choses ont changé. En Allemagne, le Bayern pousse pour une prolongation. En Espagne, le Real Madrid a pris de l’avance.

Selon Foot Mercato, les dirigeants madrilènes auraient fait de lui une priorité et un accord verbal existerait déjà. Le PSG observe, impuissant. Upamecano, lui, se rapproche du Bernabéu et d’un projet séduisant sous la direction de Xabi Alonso. Le Real aurait d’ailleurs préféré Upamecano à Ibrahima Konaté, son compatriote de Liverpool. Ce dernier reste courtisé par Paris et le Barça, mais il n’est plus, pour le moment, la cible principale des Merengue.

