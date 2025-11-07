Mercato PSG : La décision est prise ! Trois renforts arrivent

Le PSG, ébranlé par une pluie de blessures et par les limites d’un effectif trop jeune, change de stratégie. Cet hiver, le club passe à l’action : trois renforts sont désormais ciblés, et la décision est définitivement prise.

Mercato PSG : Le Paris SG contraint de changer de cap

L’image a glacé tout le Parc des Princes : Achraf Hakimi, en larmes, en quittant la pelouse après un tacle aussi violent qu’inutile. Verdict attendu : entre six et huit semaines d’absence. Cette blessure, ajoutée aux pépins physiques de Ousmane Dembélé et à l’épuisement de Barcola, a agi comme un électrochoc. Depuis le début de saison, Luis Enrique assume sa politique : ne pas surcharger l’effectif et faire confiance aux jeunes. Une philosophie séduisante, presque romantique, surtout quand Mayulu ou Ndjantou ont brillé en Ligue des Champions.

Mais le football est un sport cruel. Quand les titulaires tombent, l’utopie laisse place à la réalité. Le coach espagnol doit désormais revoir sa copie : il lui manque des joueurs prêts, confirmés, capables d’absorber la pression d’un sprint vers le titre et la Ligue des Champions. Même Luis Enrique le reconnaît en interne : il faut des renforts.

Trois postes ciblés, trois profils précis

Le Paris SG ne veut plus bricoler. Selon les informations de Foot Mercato, la feuille de route est claire : un défenseur polyvalent, un milieu expérimenté, et un ailier capable de percuter immédiatement. Exactement ce qu’il manquait cet été. En défense, une piste gagne du terrain : Eric Garcia, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’Espagnol représente une opportunité financièrement maîtrisée.

Au milieu, Luis Enrique réclame un cadre, un joueur capable de calmer le jeu quand le rythme s’emballe. Et en attaque, Paris veut un profil explosif sur les ailes, capable d’allumer les mèches lorsque l’attaque n’a plus le feu sacré. Le Paris Saint-Germain espère faire un coup dès janvier. Mais Luis Enrique ne veut pas recruter pour remplir les cases : il veut des joueurs utiles tactiquement.

