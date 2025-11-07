OL : Lyon à bout de souffle avant d’affronter le PSG ?

Après la défaite de l’OL à Séville, Raymond Domenech fracasse l’équipe de Paulo Fonseca à deux jours du choc avec le PSG en Ligue 1.

Betis-OL (2-0) : Fonseca a vu « une différence de qualité individuelle »

L’OL n’a pas pu résister au Real Betis en Ligue Europa, jeudi à Séville. Il s’est incliné (2-0) lors de la 4e journée. Privé de plusieurs joueurs, notamment le capitaine Corentin Tolisso et le décisif Malick Fofana, Paulo Fonseca a dû composer avec de jeunes joueurs sans expérience du haut niveau européen.

Tous titulaire à Séville, Enzo Molebe (18 ans), Khalis Merah (18 ans), Mathys De Carvalho (20 ans), Ruben Kluivert ou encore Afonso Moreira (20 ans), entré en jeu en deuxième période, n’ont pas été capables de rivaliser avec les Beticos. Une équipe andalouse qui avait aligné ses stars : les deux buteurs Anthony et Abde Ezzalzouli, Diego Llorente, Giovani Lo Celso ou encore Cédric Bakambou.

Évidemment, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a reconnu la supériorité technique du Betis, en soulignant « une différence de qualité individuelle ». « On a vu des erreurs qui ont permis au Real Betis d’avoir deux ou trois occasions », a-t-il commenté ensuite.

Domenech : « L’OL est une équipe moyenne, avec des joueurs moyens »

À deux jours du match contre le Paris Saint-Germain, Raymond Domenech estime que Lyon était milité et amoindri face aux sévillans. « C’est une équipe moyenne, avec des joueurs moyens », a-t-il commenté dans L’Équipe du Soir. « L’OL est une équipe qui fait illusion depuis un moment, en surrégime ! Le seul impact offensif qu’ils ont, c’est quand il y a Tolisso ou Malick Fofana », a enfoncé l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France.

Lyon sur une série négative avant le PSG

Notons que Paulo Fonseca pourra récupérer le capitaine des Gones face au PSG, mais pas le remuant ailier international belge. Non qualifiés en Ligue Europa, Rachid Ghezzal et Hans Hateboer seront également disponibles pour le classico.

Cependant, l’OL doit trouver les ressources pour rivaliser avec le leader et quatruple champion en titre de France. Surtout après ses deux nuls consécutifs en Ligue 1 (contre le Paris FC et Brest) et naturellement la défaite face au Betis en C3.

