OL : Fonseca prêt pour le défi face au Betis à Séville

L’OL s’est déplacé à Séville avec l’ambition d’enchaîner avec une 4e victoire en Ligue Europa, face au Real Betis. Paulo Fonseca est confiant, même avec une équipe avec de jeunes joueurs.

L’OL sans Tolisso, Fofana et Ghezzal contre le Real Betis

Troisième au classement de al Ligeu Europa, l’OL a pour objectif de finir parmi les huit premiers de la phase de groupe, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Pour rester dans la droite ligne de son objectif, Lyon doit remporter son match contre le Real Betis à Séville, ce jeudi (21h).

Mais Paulo Fonseca a débarqué en Andalousie avec un équipe privée de Corentin Tolisso et Malick Fofana. Touché contre Brest en Ligue 1, le capitaine est ménagé. Quant au remuant ailier, il est victime d’une entorse grave de la cheville droite. L’Olympique Lyonnais est également privé des deux joueurs d’expérience : Rachid Ghezzal (33 ans) et Hans Hateboer (31 ans). L’attaquant algérien et le défenseur néerlandais ne sont pas inscrits pour la coupe d’Europe.

Betis-OL : Fonseca fait confiance aux jeunes Lyonnais

Toutefois, l’entraîneur des Gones fait confiance aux jeunes joueurs convoqués pour le décisif match de Coupe d’Europe. « Il y aura des changements, mais nous sommes venus avec l’équipe qui, je pense, est la meilleure pour ce match. […]. Certains jeunes évolueront peut-être pour la première fois à ce niveau, mais j’ai confiance en eux, car leurs réponses sur les premiers matchs de C3 étaient très bonnes », a-t-il expliqué en conférence de presse d’avant-match.

« J’espère que nous montrerons beaucoup de courage, que nous respectons notre plan et que nous afficherons de l’ambition », a-t-il déclaré ensuite.

Lyon à Séville avec l’ambition et la volonté de gagner

Paulo Fonseca reconnaît que la confrontation avec le Real Betis, « une des meilleures équipes de la compétition », sera « un match difficile ». Malgré cela, il ne doute pas que son équipe puisse surprendre les Beticos. « Nous avons toujours la pression, mais on arrive toujours sur le terrain pour l’emporter. Notre groupe veut offrir un visage ambitieux, avec la volonté de gagner. Et on en a la possibilité », a rassuré le technicien de l’OL.

Ligue Europa : L’OL sans son capitaine face au Betis Séville