Mercato : L’agent d’Aleksey Batrakov confirme pour le PSG !

Décidé à renforcer l’effectif de Luis Enrique, le PSG serait sur les traces d’Alexey Batrakov, jeune révélation du Lokomotiv Moscou. Un intérêt confirmé par l’agent du joueur de 20 ans. Explications.

« Oui, nous sommes en discussion avec le PSG »

Depuis quelques jours, le nom d’Aleksey Batrakov est associé avec insistance au Paris Saint-Germain. Le prodige russe flambe sous les couleurs du Lokomotiv Moscou, qui se prépare à le voir partir lors du prochain mercato hivernal. Fidèle à sa politique de recrutement de jeunes talents prometteurs, Luis Campos serait positionné pour s’attacher les services du milieu offensif russe.

Lisez aussi : Mercato PSG : Safonov s’en va, un autre génie russe arrive !

À voir

ASSE : Le plus gros souci des Verts identifié avant l’ESTAC

Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, le meneur de jeu du Lokomotiv Moscou est la révélation de la saison en Russie. Selon les informations du média local Match TV, les décideurs du Lokomotiv seraient prêts à envisager un transfert de Batrakov à condition de recevoir une offre de 23 millions d’euros. De quoi enthousiasmer l’agent de l’international russe qui a d’ailleurs confirmé les négociations avec le Paris SG.

« Cette information est exacte. Oui, nous sommes en discussion avec le PSG, mais également avec différents clubs européens. Aleksey est un joueur très intelligent et polyvalent, il a un objectif précis et travaille pour l’atteindre. Je suis convaincu que si Aleksey veut jouer en Europe, il y parviendra », a notamment répondu le représentant du natif de Orekhovo-Zuevo, Moskau Oblast.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos prépare une arrivée explosive

À voir

Mercato OM : Thauvin égratigne à un ancien Marseillais

De son côté, le Lokomotiv Moscou ne semble pas encore été contacté par Luis Campos pour évoquer la situation d’Aleksey Batrakov. « Non ! Il n’y a rien avec le club », a démenti le directeur sportif du club de Moscou, Dmitry Ulyanov. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le jeune homme est l’actuel meilleur buteur du championnat russe avec 10 réalisations.

Avec un profil créatif, capable d’accélérer le jeu et de se projeter rapidement vers le but, Batrakov colle parfaitement à la volonté de Paris de dynamiser ses couloirs et de mieux alimenter son attaque.

Le club de la capitale ne veut pas perdre de temps et pourrait rapidement concrétiser son intérêt pour devancer la concurrence. Un dossier qui, au-delà de l’aspect sportif, pourrait ajouter une dimension symbolique en doublant l’Olympique de Marseille, également intéressé par le renfort du crack russe.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Safonov s’en va, un autre génie russe arrive !

À voir

AS Monaco : 5 forfaits confirmés avant le RC Lens

Mercato PSG : Luis Campos prépare une arrivée explosive

Le Barça tranche pour le transfert d’Eric Garcia au Paris SG