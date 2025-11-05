Mercato PSG : Luis Campos prépare une arrivée explosive

Le PSG n’a jamais craint de faire parler de lui, surtout quand Luis Campos s’en mêle. Mais cette fois, le conseiller sportif du club parisien s’apprête peut-être à provoquer un petit séisme dans le vestiaire. Et tout ça pour un jeune crack russe de 20 ans…

Mercato PSG : Le Paris SG fonce sur Aleksey Batrakov

Toujours en quête de jeunes talents à fort potentiel, le PSG aurait jeté son dévolu sur Aleksey Batrakov, pépite du Lokomotiv Moscou. Selon Match TV, le club de la capitale serait prêt à passer à l’action dès cet été. « Batrakov figure sur la liste des candidats du PSG pour renforcer son effectif. Le club français pourrait formuler une offre intéressante au Lokomotiv dès cet été, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Paris », confie une source au média russe.

Rien d’anormal à première vue : un jeune talent prometteur, un projet tourné vers l’avenir, la signature typique de Campos. Sauf que cette fois, le problème pourrait venir d’ailleurs… du terrain diplomatique.

Le vestiaire parisien déjà sous tension ?

En effet, le Paris SG compte déjà un joueur russe, Matvey Safonov, arrivé l’été dernier, et un défenseur ukrainien, Illia Zabarnyi, transféré la même saison. Dans un contexte géopolitique explosif, l’équilibre du vestiaire est délicat. D’ailleurs, Zabarnyi avait confié à Football 360 : « Je n’entretiens aucune relation avec les Russes », avant d’ajouter au sujet de Safonov : « Je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club. »

Alors, imaginer un second Russe dans le même vestiaire, c’est comme ajouter de l’huile sur le feu. Si Aleksey Batrakov débarque bel et bien au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver avec un véritable casse-tête diplomatique. Et cette fois, ni Luis Enrique ni Campos n’auront la solution sur le terrain.

