Mercato PSG : Un défenseur portugais arrive !

Les dirigeants du PSG traquent un jeune défenseur au Portugal en vue du prochain mercato hivernal. Le prix du joueur est fixé.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un défenseur portugais

La direction du PSG cherche un nouveau défenseur central pour le prochain mercato hivernal. Le Brésilien, Lucas Beraldo, frustré par son faible temps de jeu, pourrait faire ses valises dès janvier. Son départ pousserait la direction parisienne à recruter une nouvelle pépite. Le club ne veut pas se retrouver démuni en défense centrale.

Le patron du recrutement, Luis Campos vise un jeune roc au Portugal. Selon PSG Inside Actus, Antonio Silva, jeune talent de Benfica, serait sur la short-list des Parisiens. Jeune et en pleine forme, le crack portugais montre de belles qualités en défense. Il est encore lié à son club jusqu’en 2027, mais Paris veut le déloger dans les prochains mois.

Les dirigeants parisiens avaient déjà flairé le coup lors du dernier mercato estival. Mais aucune offre n’a été envoyée avant la fermeture du marché des transferts. Estimé entre 30 et 40 millions d’euros, Antonio Silva réalise une belle première moitié de saison : dix-sept matchs disputés. D’autres écuries européennes lui font aussi des yeux doux.

