Mercato PSG : Luis Campos prépare du très lourd en défense !

Face à l’hécatombe de blessures, le PSG a décidé de recruter lors du prochain mercato hivernal pour renforcer son effectif. Luis Campos devrait ainsi passer à l’offensive avec des priorités bien définies.

Mercato PSG : Luis Campos vise trois renforts cet hiver

Avec les blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et un Bradley Barcola épuisé, le Paris Saint-Germain va vivre un mercato hivernal très animé. Si l’entraîneur Luis Enrique souhaite toujours avoir à sa disposition un groupe limité sans doublures, la réalité sur le terrain contraint la direction sportive et le staff à revoir leurs positions. Ainsi, selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos aimerait recruter trois joueurs pour trois postes différents, en janvier.

Lisez aussi : Mercato : L’Eintracht Francfort aguiche un sale tour au PSG

À voir

Mercato ASSE : Horneland menacé ? La réponse de KSV

« Selon nos informations, le PSG souhaite bondir sur les opportunités au cours du mercato hivernal. En ciblant un défenseur polyvalent, un milieu de terrain expérimenté et un attaquant capable de jouer sur les ailes », rapporte le site sportif. En d’autres termes, les postes que le club aurait dû renforcer cet été se retrouvent au cœur de leurs priorités.

Une nouvelle confirmée par le journal L’Équipe, qui assure que le PSG discute pour attirer Éric Garcia, le défenseur du Barça capable de jouer axial ou latéral droit. Libre le 30 juin prochain, l’international espagnol de 24 ans représente une piste abordable et un profil très apprécié par Luis Enrique, au point que son arrivée cet hiver est étudiée.

Le PSG verrait là une opportunité raisonnable sur le plan financier, car même si le club va devoir mettre la main à la poche, il ne compte pas faire de grosse dépense sur le marché comme avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli pour 70 millions d’euros l’hiver dernier.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Choix surprenant pour remplacer Marquinhos !

À voir

Mercato Stade Rennais : Une offre tombe pour ce super crack !

Mercato PSG : Luis Campos s’active pour un coup exceptionnel

INFO Mercato : Le PSG tient déjà la réponse d’Eric Garcia !