OM – Brest : Une mauvaise nouvelle tombe avant le choc

A l’OM, c’est une annonce qui va faire jaser. À quelques heures d’un match crucial face à Brest, Marseille vient d’apprendre le nom de l’arbitre désigné pour la rencontre. Et autant dire que dans le sud, cette annonce n’a rien d’un rayon de soleil.

Après Bergame, l’OM doit se relever… vite

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Après le cauchemar vécu en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame, un match perdu dans les ultimes secondes après une action litigieuse qui aurait pu offrir un penalty, le club phocéen doit impérativement rebondir. Le revers européen, le quatrième en seulement trois journées de C1 cette saison, a laissé des traces. Mentalement et comptablement, l’OM n’avance plus, et la trêve internationale approche.

Ce dimanche au Vélodrome, Brest représente bien plus qu’un adversaire : c’est une opportunité de reprendre le contrôle et d’éteindre les doutes. En cas de victoire, Marseille passerait leader provisoire de Ligue 1 et mettrait la pression sur le PSG avant son choc face à l’Olympique Lyonnais. Une occasion rêvée, mais encore faut-il la saisir.

Willy Delajod au sifflet : un souvenir pas si heureux

La mauvaise nouvelle est tombée : c’est Willy Delajod qui dirigera la rencontre. Pour beaucoup de supporters marseillais, son nom évoque davantage crispation que sérénité. Ses dernières apparitions avec le club phocéen n’ont pas été particulièrement favorables. Certes, Marseille s’était imposé face au Havre lors de la 33ᵉ journée de la saison passée, mais auparavant, les statistiques n’étaient pas glorifiantes : défaite contre Reims, défaite contre Strasbourg, nul contre Monaco et nul contre Lille.

En tout, Delajod a déjà arbitré l’Olympique de Marseille à 18 reprises. Un bilan équilibré, mais loin d’être rassurant : seulement 7 victoires, 5 nuls et 6 défaites, avec 25 cartons jaunes distribués. Autant dire que ce n’est pas la nouvelle qui redonne confiance. Au Vélodrome, le moindre détail peut faire basculer la soirée… et cette fois, un homme en noir pourrait avoir un rôle déterminant.

