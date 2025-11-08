OL : Lyon récupère un joueur clé en renfort contre le PSG

Une bonne nouvelle pour l’OL est tombée, ce samedi, à un jour du choc contre le PSG en Ligue 1, au Groupama Stadium.

OL : Corentin Tolisso de retour à l’entraînement collectif

L’OL pourra compter sur Corentin Tolisso pour affronter le PSG, dimanche (20h45), en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Touché à la jambe lors du match contre le Stade Brestois, la semaine dernière, puis préservé en Ligue Europa face au Real Betis Séville, jeudi, Corentin Tolisso fait son retour. Il a participé à l’entraînement collectif lors de la séance de ce samedi matin, selon les informations du média Olympique-et-Lyonnais.

Ce qui est une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui avait décidé de ménager le capitaine des Gones. « Il vaut mieux qu’il se repose et ne prenne pas de risque. Nous verrons dans deux jours s’il sera prêt pour le match contre le Paris SG », avait-il indiqué, avant le match en coupe d’Europe.

Tolisso, un atout pour Lyon contre Paris

Outre son statut de cadre du vestiaire, Corentin Tolisso est un leader technique sur le terrain. Un vrai taulier, qui bonifie le jeu de l’OL grâce à son expérience et sa clairvoyance sur le jeu. Raymond Domenech l’a confirmé dans L’Équipe du Soir, vendredi. « Le seul impact offensif des Lyonnais, c’est quand il y a Tolisso ou Malick Fofana », a-t-il souligné.

En revanche, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Fofana, blessé à la cheville, ainsi qu’Abner Vinicius et Hans Hateboer, tous deux suspendus.

