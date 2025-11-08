L’OM tape le Stade Brestois et met la pression sur le PSG !

Trois jours après une défaite frustrante à Bergame face à l’Atalanta, l’OM a renoué avec la victoire ce samedi après-midi face au Stade Brestois, en Ligue 1. Une victoire qui permet aux Marseillais de détrôner provisoirement le PSG à la tête du classement.

L’OM se relance en Ligue 1

Avec des buts d’Angel Gomes, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille reprend provisoirement la tête de la Ligue 1 avec cette victoire contre le Stade Brestois. Grâce à cette victoire, l’OM est donc provisoirement leader de la Ligue 1. En effet, avec 25 points, l’équipe de Roberto De Zerbi possède une longueur d’avance sur le PSG.

Les Parisiens devront donc impérativement s’imposer à Lyon dimanche soir pour reprendre leur trône. Un match nul ne suffirait même pas, car l’OM profite d’une meilleure différence de buts (+17 contre +12 pour le PSG). À Luis Enrique et ses joueurs de faire le nécessaire afin de passer une trêve internationale plus sereine. Pourtant, cette soirée maîtrisée aurait pu basculer dans le doute dès les premières minutes.

Sur une rare incursion bretonne, Pathé Mboup s’est présenté seul face à Geronimo Rulli. Le portier argentin, impérial et en état de grâce permanent ces dernières semaines, a remporté son duel (9e). Un arrêt capital. Car le football, ce samedi soir, avait décidé de choisir son camp. Huit minutes plus tard, sur un coup franc anodin d’Angel Gomes, le gardien brestois Radosław Majecki se trouait de manière inexplicable, laissant le ballon lui filer entre les doigts.

Le Vélodrome n’en demandait pas tant. C’est ensuite Mason Greenwood qui a fait le break sur penalty, avant de voir Pierre-Emerick Aubameyang aggraver le score en fin de match. L’OM s’impose donc 3-0, prend la tête de la Ligue 1 et partira en trêve internationale avec le sourire et le plein de sérénité.

Si cette prestation n’efface pas totalement la faillite européenne, elle confirme que cet OM a du caractère et sait répondre présent dans les moments importants. Roberto De Zerbi peut souffler : son message est passé, son équipe a réagi en patron.

