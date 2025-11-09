OM : De Zerbi annonce une terrible nouvelle pour Aguerd

Encore un coup dur pour Nayef Aguerd et l’OM. En dépit d’une victoire convaincante face à Brest (3-0), Marseille a perdu bien plus que trois points gagnés. L’international marocain, devenu pilier défensif et l’une des recrues majeures de l’été, s’est blessé. Et Roberto De Zerbi a confirmé ce que toute la Canebière redoutait.

OM : Nayef Aguerd, nouveau coup d’arrêt brutal pour Marseille

À la 79ᵉ minute, le défenseur marocain s’effondre et demande immédiatement le changement. Stupeur sur le banc : Nayef Aguerd ressent une vive douleur à la cuisse, conséquence d’une pubalgie persistante. Déjà ménagé la semaine précédente à Auxerre, il semblait en voie de rétablissement. Faux espoir. En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à maquiller la gravité de la situation.

« Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu », a-t-il confié. Un aveu lourd de conséquences pour l’OM, en pleine remontée au classement et encore engagé sur plusieurs fronts. La défense marseillaise avait enfin trouvé une stabilité autour de l’ancien joueur de West Ham : leadership, relance propre, sérénité dans les duels… Aguerd était devenu le métronome silencieux de la charnière.

Cette absence relance toutes les incertitudes : qui pour le remplacer ? Comment préserver l’équilibre d’une équipe qui peine encore à trouver son identité ? Les enjeux sont colossaux : barrages de Ligue des Champions, Supercoupe contre le PSG au Koweït, affrontements contre Lille, Nice et Monaco. De Zerbi va devoir bricoler, et vite.

Le Maroc tremble pour Aguerd : la CAN en danger

Ce qui se joue dépasse même Marseille. À un mois de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc retient son souffle. Nyef Aguerd, c’est le patron de la défense. Un leader. L’un des visages forts du parcours historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022. Sa simple présence rassure. Son absence, elle, terrifierait tout un pays. Et De Zerbi a lâché une bombe devant les médias.

« Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer », a lâché le coach marseillais. « C’est un mois décisif pour la Ligue des Champions. J’espère que ce n’est rien de grave et qu’il pourra se remettre rapidement », a-t-il ajouté. Si les examens confirment plusieurs semaines d’arrêt, Aguerd manquera la Ligue des Champions… la Supercoupe… et potentiellement la CAN. Pour l’OM comme pour le Maroc, c’est un séisme sportif.

