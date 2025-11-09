OM : Benatia démonte les attaques contre le mercato marseillais

Medhi Benatia n’a jamais sa langue dans la poche quand il s’agit de répliquer. Après la victoire éclatante contre Brest (3-0), l’OM respire enfin. Au-delà du résultat, le Marocain a profité de l’occasion pour répondre frontalement aux critiques sur le mercato estival.

Un OM qui retrouve de l’air et… de l’orgueil

Le Vélodrome a retrouvé le sourire. Après quatre matches décevants sur les cinq derniers, dont une défaite contre l’Atalanta en Ligue des champions, l’OM a remis les pendules à l’heure face à Brest (3-0). Une victoire nette, maîtrisée, presque thérapeutique. Roberto De Zerbi, habituellement mesuré, s’est montré élogieux : « Je suis ravi du jeu ce soir, j’ai pris beaucoup de plaisir, il y avait des joueurs de qualité », a-t-il réagi avant d’ajouter :

« (…) On est partis septièmes, maintenant on est premiers. Il faut le rappeler parce que les gens vont peut-être l’oublier », a-t-il déclaré. Le message est clair : l’Olympique de Marseille a du talent, et le statut de leader provisoire en atteste. La pression redescend, mais pour certains dirigeants du club, il était temps de remettre certaines vérités au centre du débat.

Benatia contre-attaque : « Ils veulent déstabiliser »

En zone mixte, Medhi Benatia n’a pas esquivé. Le directeur sportif, souvent visé pour son mercato jugé « insuffisant » par certains observateurs, a allumé les projecteurs et calmé la tempête. Avec une assurance glaciale, il rappelle que le projet a toujours été clair : « Contrairement à ce que certains peuvent dire, l’équipe est forte, on l’a déjà dit depuis Lorient. »

L’ancien défenseur va même plus loin, dénonçant le climat critique qui entoure l’équipe. « Quand on regarde l’avis extérieur, il faut tout jeter, tout est catastrophique, à commencer par moi, le coach, le président, les jeunes, les joueurs, il n’y a rien qui va. On a l’habitude, je leur dis de ne pas écouter toutes ces conneries. Ils veulent déstabiliser, mais ils ne vont pas réussir », a-t-il pesté.

Benatia insiste : le groupe est solide et l’avenir prometteur. « Angel Gomes, Vermeeren, content pour Aubam’. C’est une équipe avec de la qualité, le retour des absents va nous faire du bien », a ajouté le directeur sportif du club phocéen.

