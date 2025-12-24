Mercato OM : Benatia négocie un transfert surprise en Serie A

L’OM se prépare à un mercato hivernal animé. Selon la presse italienne, Medhi Benatia négocierait déjà un transfert surprise en Serie A pour renforcer le milieu marseillais.

Mercato OM : Marseille en quête d’un souffle italien

Après une première partie de saison mitigée, l’OM doit impérativement se relancer pour rester compétitif en Ligue 1. La direction sportive, pilotée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, explore plusieurs pistes à l’étranger, avec un regard tout particulier vers l’Italie. La Serie A, souvent considérée comme un vivier de talents méconnus mais prometteurs, s’impose comme un terrain de chasse idéal.

Amir Richardson, ancien joueur de Ligue 1 passé par le Stade de Reims, serait déjà dans le viseur marseillais. À la Fiorentina, le jeune international marocain peine à trouver du temps de jeu cette saison. Avec une valeur estimée à 4,5 M€ par Transfermarkt, un départ cet hiver apparaît plausible. Marseille pourrait profiter de cette opportunité pour renforcer son milieu et injecter du dynamisme dans son effectif.

Mandragora : la surprise qui pourrait tout changer

Mais l’Olympique de Marseille ne s’arrête pas là. Selon les médias transalpins, notamment TMW, Rolando Mandragora, également à la Fiorentina, serait une cible prioritaire. Plus expérimenté, il est un élément clé de l’équipe de Paolo Vanoli et dispose d’un contrat jusqu’en 2028. Son profil séduirait particulièrement Benatia et Longoria, qui aimeraient l’offrir à Roberto De Zerbi pour solidifier le cœur du jeu marseillais.

Si Richardson représente un pari prometteur, Mandragora pourrait être la pièce maîtresse d’un renouveau. Marseille semble décidée à frapper fort dès janvier, avec une stratégie claire : allier jeunesse et expérience pour retrouver sa place parmi l’élite française et européenne.

