Mercato OM : Marseille officialise un renfort taille patron

L’OM frappe un grand coup dans son organigramme. Quelques minutes après une victoire éclatante contre Brest (3-0), le club a annoncé l’arrivée de Federico Balzaretti en tant que directeur sportif adjoint, nouveau bras droit de Medhi Benatia.

Un symbole fort : l’OM structure sa direction sportive

Dans un communiqué publié juste après le succès face à Brest, l’Olympique de Marseille a officialisé la nouvelle : Federico Balzaretti rejoint l’OM au poste de directeur sportif adjoint. Une annonce stratégique, à un moment où le club veut retrouver une stabilité sportive durable. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia », écrit le club phocéen.

Lire aussi : Mercato OM : Benatia vise un gros coup en Belgique

À voir

Ligue 2 : L’ASSE assomme Troyes et relance la course

« Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club », poursuit le communiqué. Benatia, arrivé récemment pour moderniser le projet sportif, voit donc débarquer un renfort d’expérience. Un duo complémentaire : l’ancien défenseur marocain à l’autorité naturelle, et Balzaretti, réputé pour son sens de l’analyse et son réseau en Italie.

Communiqué Officiel – Arrivée de Federico Balzaretti à l’Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 8, 2025

Mercato OM : Balzaretti, l’Italie au service du projet marseillais

L’homme n’arrive pas avec une carte de visite vide. Ses expériences parlent pour lui. Ancien latéral gauche élégant et combatif, Balzaretti a évolué dans des clubs prestigieux : Juventus, Fiorentina, Palermo, AS Roma. Avec la Squadra Azzurra, il a disputé 16 rencontres internationales, dont une finale de l’Euro 2012. Sa reconversion est tout aussi solide.

Il a intégré le département sportif de la Roma dès 2015, avant de poursuivre son ascension à Vicenza puis à l’Udinese, où il a occupé le poste de directeur sportif, preuve de sa capacité à diriger un projet. En janvier 2025, il faisait son retour à Rome avant de répondre à l’appel marseillais. Cette nomination arrive à un moment clé. Marseille, trop souvent instable ces derniers mois, semble retrouver ambition et sérénité. La victoire contre Brest (3-0) permet à l’OM de prendre provisoirement la tête du championnat.

Lire aussi sur l’OM :

L’OM tape le Stade Brestois et met la pression sur le PSG !

Mercato OM : Accord conclu pour Ismail ?

À voir

Mercato PSG : C’est bouclé pour le remplaçant de Hakimi !

Mercato OM : De Zerbi prévient Marseille, décision urgente !