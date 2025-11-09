Ligue 1 : Enrique veut battre l’OL à Lyon, le groupe du PSG

À quelques heures du choc de la 12e journée de Ligue 1 entre l’OL et le PSG au Groupama Stadium, Luis Enrique a dévoilé son groupe convoqué pour ce déplacement à Lyon.

Luis Enrique sur OL – PSG : « Nous voulons gagner ce match »

Détrôner par l’Olympique de Marseille au classement, le Paris Saint-Germain doit absolument battre l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir pour reprendre sa place de leader du championnat de Ligue 1. Et Luis Enrique compte bien rentrer de Lyon avec les trois points de la victoire.

Face à la presse ce samedi après-midi, l’entraîneur du PSG a très clairement affiché ses ambitions avant d’affronter l’OL ce dimanche à 20h45. Désireux de demeurer leader de Ligue 1 avant la trêve internationale, Luis Enrique veut battre l’équipe de Paulo Fonseca.

« Nous voulons gagner ce match, face à une belle équipe, et un bon entraîneur. J’aime le football qu’ils jouent. C’est aussi un beau stade, et ce sera un moment important pour nous, nous sommes impatients de jouer cette rencontre, et nous jouerons comme d’habitude pour décrocher la victoire », a lancé le technicien espagnol, confiant en son groupe malgré les absences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

Quelques jeunes en profitent donc pour intégrer le groupe du Paris SG pour cette rencontre. Ce sont au total 20 joueurs qui ont embarqué avec Luis Enrique pour aller défier les Gones sur leurs installations. À part les blessés cités, aucun joueur n’a été laissé au repos par le coach des Rouge et Bleu. Vitinha, Bradley Barcola, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz sont tous bien présents. Pour compléter ce groupe, Enrique a fait appel à des jeunes, puisque Quentin Ndjantou, David Boly et Ibrahim Mbay sont là.

Le groupe du PSG pour affronter l’OL :

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Hernandez, Beraldo, Boly

Milieux : Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Mayulu, Lee, Ndjantou

Attaquants : Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Mbaye.