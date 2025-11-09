OL – PSG : Le plan d’Enrique pour étouffer Lyon, les compos

En clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’OL reçoit le PSG ce dimanche soir au Groupama Stadium. Découvrez les compos probables de Paulo Fonseca et Luis Enrique pour ce duel à gros enjeu.

OL – PSG : Encore des doutes dans l’esprit de Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce dimanche, à 20h45, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, après un intermède européen épuisant et qui a coûté très cher vu les blessures subies par Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et surtout Achraf Hakimi. Après la large victoire de l’OM face au Stade Brestois, samedi au Vélodrome, le PSG doit absolument réagir pour conserver sa première place avant la trêve internationale.

Mais le contexte n’est pas idéal : une cascade de blessures, un effectif épuisé et un déplacement chez un OL capable de fulgurances malgré une mauvaise passe. Les Lyonnais restent sur un revers en Ligue Europa (0-2 à Séville), mais restent dangereux, surtout à domicile. Malgré les absents, le Paris SG de Luis Enrique a des arguments et devrait proposer un onze compétitif.

Lisez aussi : OL – PSG : Grosse incertitude autour Corentin Tolisso

En toute logique, c’est un onze parisien encore plus affaibli qui va affronter l’Olympique Lyonnais pour une affiche de haut de tableau dévaluée par les absences. Luis Enrique va forcément modifier son onze de départ pour ce choc, et il y a de très nombreux doutes au final concernant sa composition d’équipe selon la presse du jour.

Alors que Lucas Chevalier sera évidemment dans les buts du PSG, la première question qui se pose dans la composition de Luis Enrique est le nom de l’arrière droit qui sera titulaire. Malgré sa première convocation dans le groupe pro, le jeune David Boly ne devrait pas débuter, ce qui laisse la voie libre à Warren Zaïre-Emery pour remplacer Hakimi.

Au milieu de terrain, Vitinha devrait former le trio avec Fabian Ruiz et Joao Neves. Devant, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee vont tenter de faire mal à la défense lyonnaise.

Après un bon début de saison surtout en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais reste sur deux nuls à Brest et face au Paris FC. Mais les hommes de Paulo Fonseca sont aussi capables de coups d’éclat, comme lors de ses succès acquis face à Lille, Lens et Marseille, en s’imposant à chaque fois par le plus petit écart (1-0).

Ce soir, les Gones vont vouloir profiter de la période trouble du PSG. Mais leur capitaine Corentin Tolisso, touché à une cuisse, est incertain. Malick Fofana, Orel Mangala, Ernest Nuamah et Pavel Sulc sont blessés et Hans Hateboer purge sa suspension.

Pour le reste, le match s’annonce sous tension, sur et hors du terrain, puisque la rencontre a été classée au niveau 5 sur 5 par la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), entraînant une interdiction de déplacement des supporteurs parisiens.

La compo du Paris SG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Mayulu

Milieux : Ruiz, Zaïre-Emery, Neves

Attaquants : Kvaratskhelia, Barcola, Lee.

Le onze possible de l’OL

Gardien : Greif

Défenseurs : Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico

Milieux : Morton, Merah

Attaquants : Tessmann, Karabec, Moreira- Satriano.