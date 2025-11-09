Mercato OL: Le Barça débarque avec fracas pour Malick Fofana

Après son départ avorté lors du dernier mercato estival, Malick Fofana a de fortes chances de quitter l’OL à l’issue de la saison. Aux dernières nouvelles, le Barça se serait lancé dans la course pour la signature de l’ailier de 20 ans.

Mercato OL : Malick Fofana, prochaine priorité du Barça

En quête de sang neuf, le FC Barcelone regarde du côté de l’Olympique Lyonnais. Plusieurs départs se profilent, à commencer par celui de Robert Lewandowski. Sauf retournement de situation, l’attaquant de 37 ans quittera le club en juin au terme de son contrat. La situation de Marcus Rashford reste également floue.

Le club espagnol n’étant pas forcément certain de vouloir lever l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros pour l’international anglais de 28 ans, qui ne fait pas l’unanimité au sein de la direction des Blaugranas. En quête de fraîcheur dans le secteur offensif, les dirigeants barcelonais auraient ainsi coché le nom de Malick Fofana, selon les informations du journal Sport.

Le jeune international belge serait même aujourd’hui l’option numéro 1 du Barça pour renforcer les ailes. Des discussions auraient déjà eu lieu avec l’entourage du joueur de l’OL. Toutefois, le club catalan est loin d’être seul sur cette piste, puisque Liverpool, Arsenal, Tottenham et d’autres cadors de Premier League apprécieraient aussi le profil de l’ancien joueur de La Gantoise.

Malgré la concurrence anglaise, le FC Barcelone se verrait bien profiter des problèmes financiers de l’Olympique Lyonnais pour réaliser un bon coup avec Malick Fofana dès cet hiver. L’idée est claire, miser sur un talent prometteur capable d’exploser, pour un montant estimé autour de 30 millions d’euros.

Cependant, à ce poste, Fofana incarne seulement, pour l’instant, une alternative pour le Barça, qui doit avant tout prendre une décision pour l’avenir de Marcus Rashford avec option d’achat par Manchester United. Affaire à suivre donc…

