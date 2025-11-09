Mercato PSG : Rafael Leão au Paris SG ? C’est dossier bouclé

Le PSG refait surface sur le dossier Rafael Leão qui fait rêver les supporters. Mais si l’idée a mis de l’électricité dans l’air du côté de la capitale, le dossier semble déjà refermé. Le Portugais a d’autres envies… et elles ne mènent pas à Paris.

Mercato PSG : Le Paris SG rêvait du coup parfait pour Rafael Leão

À l’heure où les critiques fusent sur la politique sportive du PSG, après un été terne, Luis Campos et Doha cherchent à frapper fort lors du prochain mercato estival. Un seul joueur de champ recruté l’été dernier, un effectif fragile, des blessures en série… Difficile de viser l’Europe avec un groupe si mince. Et forcément, un nom est revenu avec insistance : Rafael Leão.

Lire aussi : Mercato PSG : Contacts confirmés pour un grand buteur !

À voir

Mercato OL: Le Barça débarque avec fracas pour Malick Fofana

Âgé de 26 ans, le joueur passé par Lille est devenu dynamiteur du Milan AC et star de Serie A. Son profil ? Percutant, imprévisible, créatif. Tout ce que Paris recherche pour densifier son attaque. Selon CaughtOffside, le club champion en titre d’Europe discute, observe, rêve. Le dossier semblait prometteur.

Mais Leão a choisi son futur

Le Paris Saint-Germain surveille Leão, oui. Mais le club français n’est pas seul. Arsenal, Chelsea et Manchester City sont déjà attablés depuis longtemps et ont sorti la vaisselle en argent. Le Portugais, séduit par l’intensité et le prestige de la Premier League, penche clairement pour un départ en Angleterre. Selon les derniers échos, son choix est fait : la Premier League ou rien.

Pour le PSG, le rideau tombe. Fin de l’illusion et fin du dossier. En attendant une sortie officielle, Rafael Leão ne devrait donc pas revenir en Ligue 1. Le club francilien devra se tourner vers d’autres pistes offensives. Une certitude : l’été prochain ne devra pas ressembler au précédent. Parce qu’à Paris, on ne peut pas espérer conquérir l’Europe avec des dossiers déjà perdus d’avance.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : Le PSG double le Barça pour un roc colombien !

Ligue 1 : Enrique veut battre l’OL à Lyon, le groupe du PSG

À voir

Bombe à l’ASSE : Horneland acte le départ de Lucas Stassin !

Mercato PSG : C’est bouclé pour le remplaçant de Hakimi !