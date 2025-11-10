Mercato ASSE : Une pépite met le feu à Saint-Etienne !

À Troyes, l’ASSE ne s’est pas contentée de prendre trois points : elle a découvert une nouvelle obsession mercato. Un nom circule déjà dans les couloirs du siège des Verts : Mathys Detourbet, 18 ans, pépite de l’ESTAC.

Mercato ASSE : Detourbet, la révélation qui fait trembler Kilmer

Samedi soir, sur la pelouse du leader troyen, les Verts ont signé un succès précieux (3-2)… mais ce ne sont pas leurs attaquants qui ont alimenté les discussions après le coup de sifflet final. C’est un adversaire. Titulaire sur l’aile gauche, Mathys Detourbet a étincelé : vitesse d’exécution, dribbles déroutants, pied soyeux. Au point de faire tourner en bourrique des défenseurs expérimentés comme Dennis Appiah.

Sur X, les réactions fusent : « Matys Detourbet je connaissais déjà un peu via les EDF jeunes. Mais son match ce soir juste WOW. Un mélange d’agilité, de vitesse d’exécution, le tout avec un pied trop soyeux. On est sur un des meilleurs prospects français pour moi, faut pas avoir peur des mots », pouvait-on lire. Les Stéphanois n’y vont pas non plus par quatre chemins : « J’espère que Huss Fahmy est devant le match. Pas besoin de data pour voir que Detourbet a du foot. Hop, on va chercher ce genre de joueurs ».

Quand les supporters soufflent à Kilmer… une piste à explorer

À Saint-Étienne, l’enthousiasme vire à la campagne de lobbying. « Detourbet était monstrueux hier. Il a fait danser Appiah tout le match. Le genre de joueur que j’aime beaucoup », lance un supporter. Le message envoyé est clair : « Kilmer, fonce ! ». D’autant plus que le profil est déjà courtisé. L’été dernier, l’ESTAC avait repoussé une offre de 10 millions d’euros bonus compris venue de l’AS Roma. Rien que ça. Reste à voir si la direction stéphanoise se lancera sur ce dossier.

