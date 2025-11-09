ASSE: Joshua Duffus fait le point après sa blessure à Troyes

Auteur d’une performance XXL face à l’ES Troyes AC ce samedi en Ligue 2, Joshua Duffus est sorti sur blessure avant la fin de la rencontre. L’attaquant de l’ASSE s’est exprimé sur son état de santé après le match.

ASSE : Joshua Duffus est touché aux ischio-jambiers

Depuis plusieurs semaines, Joshua Duffus s’impose comme un atout majeur du secteur offensif de l’AS Saint-Étienne. Sa vitesse, sa justesse technique et son sens du but apportent une réelle plus-value au jeu de l’équipe stéphanoise. Auteur d’un but et de deux passes décisives, l’international espoir anglais confirme sa montée en puissance et justifie pleinement la confiance que lui accorde Eirik Horneland et le staff des Verts.

Sa blessure constitue donc une mauvaise nouvelle pour le club ligérien, mais le buteur de 20 ans a tenu à rassurer tout le monde. « Ma blessure ? Tout va bien, ça va aller », a notamment déclaré Joshua Duffus au micro du journal Le Progrès. De quoi soulager le staff et les supporters stéphanois avant les prochaines échéances.

De passage en conférence de presse après la rencontre, le coach de l’AS Saint-Étienne, Eirik Horneland, avait déjà annoncé que Duffus était touché aux ischio-jambiers, tandis qu’Irvin Cardona souffrait du mollet.

« Joshua Duffus s’est fait mal aux ischios. De son côté, Irvin Cardona ressent une gêne au mollet. On va voir comment on va pouvoir faire. On va également voir si Irvin Cardona peut partir avec Malte sur la semaine de trêve internationale qui s’ouvre.

La bonne chose pour nous, c’est que nous disposons de différentes options », a confié le technicien norvégien. L’ASSE, toujours en course pour une montée en Ligue 1 à l’issue de la saison, aura bien besoin de son jeune attaquant pour poursuivre sa belle série.

