Ligue 2 : L’ASSE assomme Troyes et relance la course

L’ASSE a frappé un grand coup ce samedi. En déplacement sur la pelouse du leader Troyes, les Verts ont livré une première période d’une rare maîtrise pour s’imposer dans un choc qui pourrait compter dans la course à la montée.

Troyes – ASSE : Une première période parfaite pour Saint-Etienne

Dans un stade de l’Aube surpris par l’intensité stéphanoise, l’AS Saint-Etienne n’a pas tardé à faire parler son réalisme offensif. Boakye a ouvert le score dès la 11e minute, profitant d’un mouvement limpide au cœur de la défense troyenne. Les Verts déroulent, Troyes encaisse. À la 32e, Irvin Cardona conclut une nouvelle séquence de transition éclaire, avant que Duffus, omniprésent, ne vienne porter l’estocade d’une frappe imparable juste avant la pause (45e). À lui seul, Duffus a dynamité la rencontre : deux passes décisives, un but, et une influence constante dans le jeu. Une masterclass.

À la mi-temps, Saint-Étienne mène 0-3, l’ESTAC accuse le choc. Au retour des vestiaires, Troyes tente de réagir, piqué dans son orgueil. Diop sauve l’honneur à l’heure de jeu (61e), puis Ripart rallume brièvement l’espoir en fin de match (86e). Mais les Verts, plus solides qu’à leur habitude, ne flanchent pas. Eirik Horneland, imperturbable, gère les changements avec précision, et l’AS Saint-Etienne verrouille la fin de rencontre avec maturité.

Au classement, Troyes conserve la tête avec 28 points, mais voit désormais les Verts fondre sur lui. Saint-Étienne grimpe sur le podium (3e, 26 points), dans le sillage du Red Star (27 points). Message envoyé : l’AS Saint-Etienne est plus que jamais candidate à la montée.

