Mercato ASSE : Saint-Étienne fonce sur un jeune prodige

L’ASSE pourrait frapper un joli coup sur le mercato pour renforcer son secteur offensif. Le club forézien aurait ciblé Emirhan Yiğit, jeune ailier turc de 19 ans, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Mercato ASSE : Emirhan Yiğit, un phénomène qui affole le mercato

À Kasimpasa, Emirhan Yiğit n’est pas simplement une révélation : il est une apparition météorique. Gaucher élégant, capable de renverser une rencontre en un dribble, il a empilé 10 buts en 9 matchs avec les U19 de Kasimpasa en Süper Lig U19. De quoi faire lever les sourcils des recruteurs les plus exigeants.

La France ne découvre pas la Turquie. Depuis plusieurs saisons, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 scrutent ce marché fertile : Berke Özer, Cengiz Ünder ou encore Burak Yılmaz ont déjà posé leurs valises dans l’Hexagone. Aujourd’hui, le nom qui circule avec insistance dans les couloirs, c’est Emirhan Yiğit.

Rennes ou Saint-Étienne : deux projets, deux réalités

Selon Top Mercato, le Stade Rennais et l’ASSE seraient déjà en embuscade. À Rennes, Yiğit trouverait un environnement ultramoderne et un club référence en matière de formation. Les Bretons connaissent le terrain turc : Dogan Alemdar et Bertug Yildirim en sont la preuve. À Saint-Étienne, le projet est bien différent… mais tout aussi séduisant.

L’effectif y est moins dense, le temps de jeu plus accessible, et la reconstruction sportive offre un terrain idéal à un jeune talent qui veut exploser rapidement. Aux yeux des dirigeants stéphanois, Yiğit représente ce que les Verts recherchent : fougue, potentiel, valeur future. Yiğit attire l’Europe entière. Fenerbahçe, Galatasaray, Dortmund, Leeds… le casting est prestigieux.

