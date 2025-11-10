ASSE : Tardieu annonce des Guerriers à Saint-Étienne

Florian Tardieu a retrouvé le sourire. Après avoir dénoncé la semaine dernière le manque d’envie des Verts contre le Red Star, le milieu stéphanois salue cette fois un tout autre visage. À Troyes, chez le leader, Saint-Étienne a livré une prestation rugueuse, intense, presque sauvage. Une victoire (2-3) qui pourrait servir de tournant.

ASSE : « On a vu des joueurs finir avec des crampes », Florian Tardieu

À l’issue du match, Florian Tardieu n’a pas tourné autour du pot. « Ce soir, je suis heureux de l’état d’esprit affiché même si on s’est fait peur en prenant des buts évitables alors que nous menions trois à zéro. Nous n’avons pas été beaux, certes, mais nous avons tout donné », souligne-t-il. Sur la pelouse, ce n’était pas du football champagne, mais du football combat.

Lire aussi : ASSE : Florian Tardieu allume le vestiaire et prévient

« Tout le monde a mouillé le maillot, les entrants, les gars qui ont démarré. On a vu des joueurs finir avec des crampes, on voulait montrer qu’on pouvait prendre des points chez le leader », insiste le numéro 28. Dans une ambiance électrique, Tardieu affirme avoir senti une équipe soudée : « On se fait peur mais sur le terrain j’étais assez serein. Je savais qu’on allait tenir le résultat. J’ai vu des gars qui avaient faim dès le début du match. »

Saint-Étienne veut continuer à jouer les « affamés »

Le milieu appelle désormais à maintenir cette intensité en Ligue 2 : « Tous les matchs de Ligue 2 sont compliqués, il faut garder cette dalle tout le temps et pas seulement parce que tu joues le leader chez lui. On a montré qu’on venait pour prendre les trois points ce soir », avant de conclure dans un souffle lucide : « Il faudra malgré tout travailler sur les buts encaissés, on doit devenir plus matures et plus costauds sur la gestion de ces situations. »

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Une pépite met le feu à Saint-Etienne !

À voir

OM : La bombe de Benatia sur le mercato de Marseille

Bombe à l’ASSE : Horneland acte le départ de Lucas Stassin !

ASSE: Joshua Duffus fait le point après sa blessure à Troyes