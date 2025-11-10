OM : La mise en garde de De Zerbi avant son retour en Italie

L’OM a consolidé sa deuxième place de Ligue 1, et Roberto De Zerbi s’offre une pause. L’entraîneur italien part en Italie pour quelques jours. Mais il a lancé une mise en garde à ses joueurs.

OM : De Zerbi retourne en Italie pour méditer sur Nice

L’Olympique de Marseille a battu Brest ce samedi (3-0). Ce succès a pris de consolider sa solide deuxième place, derrière le PSG. Les Olympiens s’offrent un précieux répit après leur déception en Ligue des champions. Ils aborderont la trêve internationale avec plus de sérénité.

Ce pause est aussi l’occasion pour Roberto De Zerbi de retourner dans son pays natal. « Je vais à la Commanderie récupérer la voiture et partir en Italie (…) je penserai déjà à la formation pour Nice », a-t-il déclaré avec humour.

Les Marseillais devront se préparer pour la prochaine tempête

Au-delà de cette escapade, De Zerbi a des objectifs clairs pour la suite de la compétition. Il insiste sur la nécessité pour son équipe de gagner en stabilité mentale. Le technicien italien a ainsi mis en garde ses joueurs contre les distractions extérieures. « Il faut déjà préparer la prochaine tempête. Elle viendra ; on ne sait pas quand, mais elle viendra ».

De Zerbi exhorte son groupe à saisir cette opportunité, estimant que réussir ici a une saveur bien plus forte qu’ailleurs, car « ailleurs, c’est plus facile, mais moins beau ». Il espère que les joueurs suivront ses consignes, tout en se préparant à la « prochaine tempête ». Son OM est tout engagé dans la course au titre.

