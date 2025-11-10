Mercato OM : Un phénomène néerlandais attendu à Marseille ?

Un buteur néerlandais affole la Ligue 1 cette saison. Un consultant l’envoie à l’OM.

Mercato : Un crack néerlandais proposé à l’OM

L’OM va-t-il casser sa tirelire pour s’offrir le prolifique attaquant Emanuel Emegha ? Le RC Strasbourg a passé ses nerfs sur le LOSC. Face à Lille, les Alsaciens ont dominé et l’ont fait avec autorité. Emanuel Emegha, capitaine du jour, a claqué un doublé. Deux buts et une prestation XXL.

Le Racing rêve d’Europe, et ce genre de performance le rapproche de son but. Emegha forme une attaque de feu avec l’international argentin, Joaquín Panichelli. Le Néerlandais fait trembler les filets depuis le début de la saison et il a encore confirmé face aux Dogues qu’il est l’un des attaquants les plus complets de Ligue 1. Séduit par la prestation du jeune buteur, le consultant Nabil Djellit n’a pas caché son envie de le voir sous un autre maillot. « Emegha, c’est le joueur qu’il faut à Marseille », a-t-il lâché sur X.

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour Monga ?

Lire aussi : OM : Annonce officielle pour Nayef Aguerd !

Un souhait un peu fou, puisque le Néerlandais appartient désormais à Chelsea, où il débutera en 2026. D’ici là, il continue d’empiler les buts à Strasbourg pendant que certains, déjà, rêvent de le voir rugir au Vélodrome. Les dirigeants phocéens ne vont certainement pas sonder ce terrain. Emanuel Emegha vaut 25 millions d’euros selon Transfertmarkt.

Lire la suite sur l’OM

OM : La bombe de Benatia sur le mercato de Marseille

L’OM annonce sa première recrue de l’hiver, Benatia soulagé

À voir

Stade Rennais : Habib Beye lâche un super crack !

Mercato OM : Marseille officialise un renfort taille patron