OM : De Zerbi réussit un énorme coup en interne

L’OM de Roberto De Zerbi tient peut-être sa plus belle victoire de ces dernières semaines. L’Italien a enclenché un changement profond dans la gestion de l’effectif. Il a notamment gagné un pari : celui de faire éclore les talents du club.

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi martèle qu’il veut construire « une équipe, pas une collection d’individualités ». Contre Brest, il a prouvé qu’il n’avait pas peur de ses idées. Alors que l’OM s’impose 3-0 au Vélodrome, trois jeunes issus de la formation phocéenne ont foulé la pelouse : Robinio Vaz (18 ans), Darryl Bakola (17 ans) et Tadjidine Mmadi (18 ans).

Pour l’Olympique de Marseille, habitué aux ajustements de court terme, voir autant de joueurs formés au club participer à une victoire en Ligue 1 ressemble à un événement presque historique. Le message envoyé par De Zerbi est clair : la porte est désormais ouverte à ceux qui ont du talent et du courage. Une révolution silencieuse, mais déterminante.

Vaz s’enflamme : « Je ne me sens plus le seul jeune »

Après la rencontre, Robinio Vaz, désormais pleinement intégré au groupe professionnel, n’a pas caché sa fierté de voir ses camarades entrer dans la lumière. En zone mixte, le jeune attaquant a livré un témoignage fort, plein de maturité et d’enthousiasme. « Ça me fait plaisir parce que, tout d’abord, je suis passé par là aussi. J’ai eu un peu de temps de jeu, j’ai connu ces étapes », a-t-il confié.

« Je pense qu’ils vont bien s’en sortir. J’ai confiance en eux, j’ai confiance en moi. Je ne me sens plus le seul jeune, et l’important, c’est de faire les choses bien ensemble », a poursuivi Vaz. De Zerbi n’a pas peur de lancer des jeunes, et eux n’ont pas peur de répondre présents. À Marseille, un souffle nouveau traverse le vestiaire. Et cette fois, il ne vient pas du mercato, mais de la formation maison.

