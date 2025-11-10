OM : La bombe de Benatia sur le mercato de Marseille

Medhi Benatia a lâché une grosse annonce sur le mercato. L’OM ne veut plus, et peut-être ne pourra plus, jouer dans la cour financière des géants. Le directeur du football du club phocéen assume une nouvelle stratégie : investir sur les jeunes plutôt que sur des transferts à plusieurs millions.

Mercato OM : Formation, priorité absolue de Benatia à Marseille

Samedi, au Vélodrome, une image a frappé les esprits. Face à Brest (3-0), Robinio Vaz (18 ans), Darryl Bakola (17 ans) et Tadjidine Mmadi (18 ans) ont foulé ensemble la pelouse. Trois minots, trois symboles et une direction sportive qui voit enfin son projet prendre forme. Medhi Benatia ne cache pas sa fierté et annonce clairement la couleur : « Je rêve d’avoir trois, quatre, cinq joueurs qui s’imposent ici à court terme ». Cette vision, il l’a érigée en doctrine dès son arrivée.

« Il y a des pépites locales ? Bien sûr, il y en a. Il y a un travail qui est fait, qu’on va essayer d’amplifier encore », a-t-il expliqué. Son objectif est clair : verrouiller la région et empêcher les plus grands centres de formation de venir piocher chez les jeunes talents du Sud. « Une des premières choses que j’ai dites quand j’ai pris la responsabilité du centre de formation, c’est d’essayer de mettre la main sur tous les talents de la région. On a beaucoup trop vu ces derniers temps des bons joueurs de la région signer à Lyon, Monaco, Nice. »

Moins de gros transferts à venir ?

Benatia va plus loin. À l’heure où le football français traverse une crise économique liée aux droits TV, l’OM doit revoir sa stratégie. Finis les mercato flamboyants et les opérations à 20 ou 30 millions d’euros. « Je pense qu’avec les problèmes qu’on rencontre avec les droits TV etc, peut-être que demain, même l’OM ne pourra plus se permettre de mettre beaucoup d’argent sur des gros transferts », a indiqué le Marocain.

Pour convaincre les familles et les agents, Benatia mise sur un discours humain et assumé. « Quand tu vas voir les parents et que tu leur vends un projet, il faut que ce soit un projet stable aussi, que tu puisses leur démontrer qu’un jeune joueur qui a les qualités va jouer. (…) Les jeunes, c’est devenu ma priorité et je n’ai pas honte de le dire ». Conclusion : à Marseille, la nouvelle star du mercato pourrait bien sortir du centre de formation.

