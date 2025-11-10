Mercato ASSE : Un crack des Verts affole la Premier League

Afficher l’index Masquer l’index
Il n’a encore joué aucune minute avec l’ASSE cette saison et pourtant… toute l’Angleterre ne parle que de lui. Djylian N’Guessan, joyau du centre de formation de Saint-Étienne, enflamme déjà le mercato avant d’avoir eu le temps de fouler Geoffroy-Guichard.
Mercato ASSE : La Premier League s’emballe pour un talent brut
Révélation de la Coupe du monde U20 au Chili avec l’équipe de France, Djylian N’Guessan a fait chavirer les recruteurs. Chelsea, Watford, Brentford, Tottenham et même Arsenal : on ne parle plus de simples rumeurs, mais d’un véritable assaut britannique sur le Forez. Le joueur n’a pourtant disputé aucune minute en Ligue 2 cette saison en raison d’une blessure contractée en pré-saison.
Qu’importe : il a suffi de ses prestations étincelantes lors du Mondial U20 pour mettre l’Angleterre en état d’alerte. Brighton, réputé pour dénicher les pépites avant tout le monde, serait même déjà passé à l’action selon caughtoffside. Du côté de Saint-Etienne, le dossier devient brûlant. Avec une équipe en quête de solutions offensives, Eirik Horneland pourrait bientôt bénéficier du retour de son prodige.
Blessé durant la préparation, l’attaquant a dû patienter. Mais son retour approche, et cette fois, le timing est parfait : la Ligue 2 comme tremplin ou un départ retentissant vers l’Angleterre ? Dans le Forez, on le dit prêt. En Premier League, on l’attend déjà.
