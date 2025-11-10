ASSE : Opération en vue pour un défenseur, Sainté diminuée

C’est l’hécatombe à l’ASSE après Troyes ! Maxime Bernauer pourrait être opéré du genou, ce qui est une mauvaise nouvelle de trop pour l’équipe stéphanoise.

ASSE : Lamba, Ferreira et Bernauer à l’infirmerie, Duffus et Cardona blessés à Troyes

L’ASSE a certes remporté la confrontation directe avec contre l’ESTAC, au stade de l’Aube (2-3), mais au prix fort. Deux de trois buteurs à Troyes, Joshua Duffus et Irvin Cardona, se sont blessés et ne sont pas allées au terme du match. Le premier a été remplacé par Lucas Stassin juste avant l’heure de jeu, tandis que le deuxième a cédé sa place à Ben Old à la 82e minute.

À l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a donné des nouvelles inquiétantes concernant les deux attaquants. « Ça va être difficile pour nous de réaligner ce trio offensif prochainement. Joshua Duffus s’est fait mal aux ischios il me semble. Irvin Cardona, lui, a eu mal sur le tacle qu’il a subi à la cheville ».

ASSE : Maxime Bernauer opéré au ménisque ?

Il faut rappeler que l’AS Saint-Etienne était privée de trois défenseurs : Chico Lamba, Joao Ferreira et Maxime Bernauer, contre l’ES Troyes AC, samedi. Et la situation semble plus critique pour le dernier, souffrant du genou droit. Dans l’attente des résultats des examens médicaux, Peuple-Vert croit savoir que l’arrière central pourrait être opéré « vraisemblablement au ménisque ».

Si l’information du média spécialisé se confirme, Maxime Bernauer sera indisponible pendant plusieurs mois. Ce qui pourrait contraire la direction de l’ASSE à se pencher sérieusement sur la question d’un renfort pendant le mercato hivernal. En effet, l’équipe des Verts est déjà fragile en défense. Elle a concédé 21 buts en 9 matchs de Ligue 2, en dehors évidemment des 5 clean sheet.

