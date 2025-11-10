ASSE : Après Troyes, Saint-Etienne face à un gros défi

L’ASSE a renoué avec la victoire à Troyes (2-3), mais elle doit désormais enchaîner une série pour retrouver les premières places de la Ligue 2.

Ligue 2 : L’ASSE surprend l’ESTAC à Troyes

Après la défaite face au Red Star, l’ASSE a remporté le match contre l’ES Troyes AC, un autre concurrent direct dans la course pour la montée en Ligue 1. Elle est allée s’imposer sur le terrain du leader de la Ligue 2, qui était invaincu au stade de l’Aube cette saison.

Les Stéphanois ont dominé les Troyens, en menant (3-0) à la pause, grâce une attaque de feu composée d’Augustine Boakye, Joshua Duffus et Irvin Cardona. La même qui avait étrillé Pau FC (6-0), lors de la 12e journée. Les Verts ont relâché un peu, ce qui a permis au ‘’Bleu et Blanc’’ de réduire l’écart en deuxième période.

L’AS Saint-Etienne retrouve le podium

Grâce à cette victoire, l’AS Saint-Etienne a retrouvé la 3e place du podium, occupée provisoirement par le Montpellier HSC, vendredi. Mieux, elle n’a plus que deux points de retard dur l’ESTAC et un seul sur le Red Star, le dauphin du leader.

Pour la suite du championnat, notamment les trois derniers matchs avant la mi-saison, l’équipe d’Eirik Horneland sera face au défi de la régularité. Elle doit faire une série de victoires, afin d’espérer finir à l’une des deux premières places de Ligue 2, qualificatives directement pour la Ligue 1.

Le défi de la régularité, face à Nancy, Dunkerque et Bastia

L’ASSE sera face à des adversaires moins bien classés, précisément l’AS Nancy (12e), l’US Dunkerque (8e) et le SC Bastia (lanterne rouge) avant la trêve hivernale. Celui contre les Nancéiens sera un indicateur. Le résultat de cette rencontre confirmera si les Verts sont véritablement relancés ou retomberont dans leurs travers.

En effet, l’équipe d’Eirik Horneland a alterné les défaites et les victoires lors des 7 dernières journées, soit 4 matchs perdus et 3 remportés. Après la défaite contre le Red Star, l’entraîneur du club ligérien avait déploré l’irrégularité de son équipe :

« Ce n’est pas normal de perdre 4 de nos 6 derniers matchs. Ce n’est pas acceptable ». Après la victoire à Troyes, il s’est dit « soulagé ». « Ce n’est pas une grosse prestation, mais c’est un bon résultat qui va nous aider pour la suite, j’espère », a déclaré Eirik Horneland.

