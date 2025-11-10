PSG : Catastrophe en vue pour Lucas Chevalier à Paris

Le PSG est venu à bout de l’OL (2-3) ce dimanche soir. Mais Lucas Chevalier ne convainc pas vraiment. Les erreurs du gardien de but français commencent à inquiéter.

Le Paris Saint-Germain renoue avec le succès. Les hommes de Luis Enrique ont terrassé l’OL dimanche soir (2-3). Ils conservent ainsi leur première place du Championnat. Ce choc révélé aussi la fébrilité défensive du PSG. Les regards se tournent notamment vers Lucas Chevalier.

Le gardien de but numéro du PSG a livré une nouvelle prestations qui en inquiètent plus d’un. Face à Lyon, le joueur de 24 ans n’a pas été décisif sur le premier but. Il a ensuite été lobé par Ainsley Maitland-Niles. Au points de provoquer de vives critiques.

Comme à son habitude, Luis Enrique a vivement défendu son portier. Même si Lucas Chevalier peine jusqu’ici à convaincre dans les buts parisiens. Cette situation suscite l’inquiétude chez plusieurs observateurs, dont Daniel Riolo. Le consultant sportif ne cache pas ses craintes. « Chevalier, je me dis qu’à un moment, il va falloir que tu te durcisses un peu », a-t-il suggéré.

Daniel Riolo alerte sur la fragilité du gardien parisien

Daniel Riolo craint que les doutes entourant le gardien du Paris SG ne se propagent au sein du vestiaire. Cela pourrait se transformer en catastrophe sportive. Car si les Parisiens venaient à perdre confiance en leur dernier rempart, cela pourrait « fragiliser un peu tout le monde », indique Riolo.

Les débuts mitigés de Lucas Chevalier suscite donc le doute sur sa capacité à assumer pleinement ce poste dans un club comme le PSG. L’ancien Lillois est désormais sous étroite surveillance. La trêve internationale arrive à point nommé. Elle sera l’occasion pour lui de se ressourcer.

