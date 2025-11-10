PSG : Lucas Chevalier fait une énorme précision après Lyon !

Déjà sous le feu des critiques pour sa prestation face à l’OL, Lucas Chevalier a été accusé de partager des idées d’extrême droite après avoir « liké » une publication Instagram. Le gardien du PSG est revenu sur cette affaire après le match à Lyon.

PSG : Lucas Chevalier accusé de soutenir le RN

Outre sa performance mitigée à Lyon, Lucas Chevalier a été obligé de gérer une polémique sur les réseaux sociaux. En effet, le dernier rempart du Paris Saint-Germain a provoqué la colère de nombreux supporters après avoir liké un message du compte Instagram« spittinfakt », où un membre des Républicains appelaient à soutenir le Rassemblement National.

Lisez aussi : INFO Mercato: Stupeur ! Lucas Chevalier déjà menacé au PSG ?

À voir

ASSE : Tardieu annonce des Guerriers à Saint-Étienne

Il n’en fallait pas plus pour provoquer un déferlement de haine et de messages très violents contre l’international français. Visiblement, le protégé de Luis Enrique a très mal pris la chose, puisqu’il a répondu avec la même vigueur que les critiques. Dans une longue story sur Instagram, l’ancien portier du LOSC a craché ses vérités à tous ses détracteurs.

Lucas Chevalier a d’abord expliqué pourquoi ce like était une erreur et il a fait part de son écoeurement face aux propos tenus à son endroit. Le gardien du PSG assure que cette interaction était « accidentelle » et déplore l’emballement provoqué sur les réseaux sociaux.

Les explications de Lucas Chevalier

« J’ai pu voir ce qu’il a pu se dire à mon propos la soirée précédente, concernant le fait que j’ai liké une publication sur Instagram d’une orientation politique, que je ne partage pas bien évidement. Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu’en scrollant et en laissant un like sans s’en être rendu compte sur une publication et que au réveil de votre sieste pour préparer le match vous êtes informé que votre image est sali de haut en bas pour une action accidentelle, ça m’emmerde.

Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politiques car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m’ont inculqué des valeurs, du respect, et qu’en aucun cas je me permettrais de penser ces choses là. Mais le mal est fait et les choses on était prononcé à mon égare.

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour Monga ?

Lisez aussi : Mercato : Lucas Chevalier signe, Donnarumma provoque le PSG

Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n’est pas que moi que vous avez visez, mais ma famille entière. Je ne me mettrais jamais en victime mais les limites on était dépassé, et de très loin. De plus certaines personne se servent de ça pour faire passer mes performances sportive médiocre alors qu’ils n’ont aucune connaissance du poste de gardien. Ce sont les mêmes depuis le début et ils y prennent du plaisir.

BREF

À voir

Stade Rennais : Habib Beye lâche un super crack !

Je tenais à m’excuser de la gêne occasionnée car avant tout c’est moi qui suis l’acteur. J’ai toujours essayé d’être une bonne personne dans la vie de tout les jours et sur le terrain, et je continuerai. Je ne prend pas souvent le parole mais c’était bien nécessaire aujourd’hui car le monde dans lequel on vit a tendance à partir en vrille. Je ne pensais vraiment pas un jour à devoir m’expliquer à ce sujet complètement lunaire sur les réseaux.

Prenez vraiment soin de vous c’est très important, la en est la preuve. Et je ne doute pas que dans tout ce négatif il y’a des personnes compréhensives, bien attentionnés, respectueuses et passionnés », a répondu Lucas Chevalier, qui pense que son transfert au Paris SG dérangent certaines personnes qui veulent coûte que coûte lui pourrir la vie.

Lire aussi sur Lucas Chevalier :

PSG : Lucas Chevalier dans la tempête !

PSG : Lucas Chevalier répond sèchement à ses détracteurs

À voir

Mercato OM : Un phénomène néerlandais attendu à Marseille ?

OM – PSG: Lucas Chevalier plaide coupable après le Classique