Mercato : Le PSG double le Barça pour un roc colombien !

Les dirigeants du PSG s’intéresseraient à un international colombien en vue du prochain mercato d’hiver pour remplacer Achraf Hakimi. Également positionné sur ce dossier, le Barça n’aurait pas les finances nécessaires pour rivaliser avec le club de Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Le Barça pointe son nez sur une cible de Campos

Selon les informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain est intéressé par le latéral droit de Crystal Palace, Daniel Muñozz, qu’il a identifié comme le futur remplaçant d’Achraf Hakimi. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Eagles, l’international colombien s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux de Premier League après ses années réussies à Genk, contribuant largement à la victoire en FA Cup la saison dernière.

Actuellement, Daniel Muñoz est évalué à 25 millions d’euros et le FC Barcelone aurait également un oeil sur lui. Mais le PSG pourrait monter les enchères afin de mettre d’effacer rapidement l’existence du Barça dans ce dossier.

Le PSG prêt à mettre 40M€ pour Daniel Muñoz

Le mercato hivernal 2025 s’annonce palpitant avec l’annonce du PSG prêt à entrer dans la course pour recruter Daniel Muñoz, l’arrière droit de Crystal Palace, face au FC Barcelone. Les récentes blessures de ses latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont contraint le Champion de Ligue 1 et d’Europe en titre à agir en urgence, à la recherche d’un joueur capable d’évoluer sur les deux ailes.

Alors que le profil de Muñoz séduit Hansi Flick, en quête d’un vrai spécialiste du poste pour pallier la baisse de forme de Jules Koundé, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient rapidement formuler une offre de plus de 40 millions d’euros pour convaincre les décideurs de Crystal Palace de laisser partir le natif d’Amalfi dès cet hiver. Les supporters parisiens voient déjà en lui « le soldat parfait » pour concurrencer Achraf Hakimi. Affaire à suivre…

