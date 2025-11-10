Mercato OM : Le choix fort de Robinio Vaz pour son avenir

Le jeune attaquant de l’OM, Robinio Vaz, a pris une importante décision pour son avenir international. Il vient de mettre fin aux sollicitations du Sénégal.

Robinio Vaz est en pleine éclosion à l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 18 ans s’impose comme une véritable pépite offensive. Sa maturité précoce et son efficacité ont convaincu Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a pleinement confiance en lui. La preuve ? Robinio Vaz est encore entré en jeu ce samedi contre Brest (3-0).

Ses performances sur le terrain – 4 buts et 2 passes décisives – aiguisent les convoitises. Le Real Madrid serait notamment l’un de ses prestigieux courtisans. La question de sa future sélection est également posée. Car le Sénégal a récemment entamé des discussions pour le convaincre de rejoindre les Lions de la Teranga.

Sa priorité aux sélections de l’Équipe de France

Ces démarches se sont finalement soldées par un échec. La Provence le confirme, Robinio Vaz a dit non aux avances sénégalaises. Le jeune attaquant de l’OM aurait clairement affiché sa préférence pour l’équipe de France. Ce choix n’est pas une surprise. Sachant que le jeune espoir marseillais a été convoqué avec les U19 tricolores à plusieurs réprises.

Rappelons que le sélectionneur Pape Thiaw a récemment confirmé les discussions avec l’entourage de Robinio Vaz. L’objectif était clair : tenter de convaincre le Minot de disputer la prochaine CAN avec les Lions de la Teranga. Le jeune prodige marseillais a donc tranché en faveur de son pays de naissance.

