Mercato OM : Benatia traque deux cracks !

La direction de l’OM se lance sur deux meneurs de jeu pour le prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Benatia vise deux milieux de terrain cet hiver

Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain de l’OM pose problème. Roberto De Zerbi cherche encore la bonne formule, sans la trouver. Certains cadres sont en baisse de forme et d’autres coincés à l’infirmerie. Face à ce constat, le directeur de football de Marseille, Mehdi Benatia envisage de bouger dès le mercato d’hiver pour renforcer l’entrejeu de l’équipe phocéenne.

La première cible est Ismael Saibari. L’intérêt marseillais pour la pépite marocaine, déjà évoqué par Ekrem Konur, a été confirmé sur X par Hakim, spécialiste du football marocain. Le joueur du PSV séduit De Zerbi. Saibari est estimé à 27 M€ selon Transfermarkt. Le jeune crack affole les compteurs de but aux Pays-Bas. Il a fait trembler les filets à 10 reprises cette saison et a délivré deux offrandes en 17 chocs.

Autre nom suivi : Dani Ceballos. Déjà proche de l’OM en août 2025, le milieu espagnol avait finalement choisi de rester au Real Madrid. Mais sa position pourrait changer cet hiver. Les dirigeants marseillais lui tendent la main.

