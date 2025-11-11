Mercato : Une recrue de l’OM a failli signer au PSG !

La direction de l’OM a récemment accueilli Federico Balzaretti en son sein. Cette arrivée fait émerger des souvenirs, dont son transfert manqué au PSG.

Mercato OM : Federico Balzaretti était proche de signer au PSG

L’Olympique de Marseille a frappé un gros coup en nommant Federico Balzaretti au poste directeur sportif adjoint. L’Italien va épauler de Medhi Benatia dans sa mission à l’OM. Mais cette collaboration aurait pu être différente.

Federico Balzaretti était à deux doigts de signer au Paris Saint-Germain. L’affaire remonte à l’été 2011. Javier Pastore et Salvatore Sirigu avaient quitté Palerme pour Paris. Federico Balzaretti était aussi proche de connaitre le même sort. Les négociations étaient avancées. Sachant que l’ancien latéral n’était pas insensible aux avances parisiennes.

À voir

Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour Zakaria ?

« L’intérêt du PSG en 2011 ? C’était parfait pour notre vie familiale. Mais en quatre heures, le président de Palerme a changé d’avis », s’est souvenu Federico Balzaretti dans une interview accordée à L’Equipe.

L’intransigeance de Maurizio Zamparini a tout fait basculer

Ce deal n’a finalement pas abouti en raison de l’intransigeance de Maurizio Zamparini. L’ancien président de Palerme avait brusquement mis un terme aux négociations. Il estimait qu’il ne pouvait pas trouver un digne successeur à son défense.

14 ans après ce transfert avorté, Federico Balzaretti débarque enfin en France en tant que dirigeant. Il a rejoint l’OOM pour mettre son expertise au service de la direction sportive.